في عكار... مجهولون أحرقوا سيارة أحد المواطنين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على إحراق سيارة من نوع مرسيدس عائدة للمواطن "م.ق" في بلدة عيّات في عكّار دون معرفة الأسباب.





وإدعى المواطن المذكور امام مخفر بينو لقوى الأمن الداخلي ضد مجهول.