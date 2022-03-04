تشكيل لجنة وزارية لمعالجة أزمة الأمن الغذائي... ميقاتي: المساعدات الاجتماعية سيبدأ توزيعها الاسبوع المقبل





وبحث المجلس في جدول اعمال من 26 بندا ابرزها مشروع قانون معجل يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وعرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لدراسة أعدتها الوزارة حول الية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى MEGA CENTER في الانتخابات النيابية العامة للعام 2022، فضلا عن مشروعي قانون الأول لحفظ الطاقة والثاني لانتاج الطاقة المتجددة الموزعة، بالإضافة الى بنود أخرى تتناول مواضيع مختلفة.



وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون ميقاتي بحث في المستجدات. التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية في الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.وبحث المجلس في جدول اعمال من 26 بندا ابرزها مشروع قانون معجل يرمي الى تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية، وعرض وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي لدراسة أعدتها الوزارة حول الية اعتماد مراكز الاقتراع الكبرى MEGA CENTER في الانتخابات النيابية العامة للعام 2022، فضلا عن مشروعي قانون الأول لحفظ الطاقة والثاني لانتاج الطاقة المتجددة الموزعة، بالإضافة الى بنود أخرى تتناول مواضيع مختلفة.وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون ميقاتي بحث في المستجدات.

ودعا عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء "لضرورة اتخاذ الاجراءات السريعة لضمان الأمن الغذائي للبنانيين بعد التطورات العسكرية بين روسيا واوكرانيا، وضرورة مواجهة غلاء الأسعار ومنع الإحتكار".

وقال عون: "وفد صندوق النقد الدولي سلّط الضوء على ضرورة اقرار خطة التعافي بأسرع وقت ممكن على ان تشمل الخطة إعادة هيكلة مصرف لبنان وإعادة هيكلة المصارف، وتوحيد سعر الصرف، وتوزيع الخسائر، والاصلاحات المالية البنيوية اللازمة، وخطة لشبكة الامان الاجتماعي". وأضاف: "شدّد وفد صندوق النقد الدولي على ضرورة تأمين التوافق السياس لإقرار خطة التعافي".

وأشار إلى أنّ "الوضع المالي دقيق جداً، ولا يحتمل أي تأجيل، وأنا أضع الجميع امام مسؤولياتهم".

وتابع عون: "للإهتمام بأوضاع اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا ومعالجة شؤونهم وتأمين نقلهم الى لبنان وتوفير المساعدة العاجلة لهم".

أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فعرض في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسباب التي دفعت بلبنان الى اتخاذ موقف من النزاع الروسي-الاوكراني، فقال ان "هذا الموقف ينطلق من سرد تاريخي لمواقف مبدئية اتخذها لبنان بإدانة أي دولة تغزو دولة جارة، علماً أن موقفنا من روسيا يقوم على ضرورة إقامة افضل العلاقات معها".

وتناول ميقاتي موضوع الأمن الغذائي، داعيًا الى ضرورة استشراف معالجة الوضع الذي يمكن ان ينتج إذا ما طالت الحرب بين روسيا واوكرانيا، مقترحاً اتخاذ اجراءات احترازية تمنع وقوع البلاد في ازمة غذائية.

وعرض للمداولات مع وفد وزارة الخزانة الاميركية والنقاط التي اثيرت خلالها، لا سيما لجهة مكافحة الفساد وتفعيل عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تمّ تشكيلها، وذلك في اسرع وقت للتأكيد على جديّة الدولة اللبنانية في مكافحة الفساد.

ولفت ميقاتي الى ان "المساعدات الاجتماعية سيبدأ توزيعها الاسبوع المقبل منّوهاً بالجهود التي بذلها وزير الشؤون الاجتماعية للإسراع في تحقيق هذه الخطوة المهمة لمساعدة العائلات التي تعيش في ظروف صعبة جداً".