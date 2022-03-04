لبنان

جنبلاط ينتقد استنسابية سياسات المجتمع الدولي... ويذكّر باحتلال اسرائيل لفلسطين

Lebanon 24
04-03-2022 | 08:47
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نشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مقطع فيديو عبر "تويتر" للنائب الإيرلندي ينتمي لحزب "People before profit"، ريتشارد بويد، وهو يتكلم عن سياسات المجتمع الدولي الاستنسابية، خصوصًا بعد العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وقذ ذكر بويد أن المجتمع الدولي فرض العقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غضون خمسة أيام، فيما لم يتم فرض العقوبات على إسرائيل التي تحتل فلسطين منذ عشرات السنوات، تحت حجّة أنها غير فعّالة.

ولفت إلى أن "منظمة العفو الدولية دعت لفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين بسبب تصرفات يقوم بوتين بشبيهاتها، فهل يتحرّك المجتمع الدولي؟ الجواب على الأرجح سيكون أنه لن يتحرّك.
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