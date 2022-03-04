بعد استقالة علوش.. "المستقبل": للإمتناع عن التخوين

صدر عن "تيار المستقبل" البيان الآتي:يتمنى "تيار المستقبل" على المناصرين وبعض المحازبين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الامتناع عن لغة التخوين والاتهام التي تتناول شخصيات لها تقديرها واحترامها، مهما تباينت معها المواقف السياسية.وينوه التيار للمناسبة بحملات التضامن التي يعبر عنها الناشطون مع الرئيس سعد الحريري، والتعاميم التنظيمية الصادرة عن التيار.