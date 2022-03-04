"يللي بياخد أمي بناديلو عمّي"... هذا ما يحصل في دائرة شمالية





علم "لبنان 24" أن تياراً سياسيا بارزاً في الشمال يعرض تغطية أقساط طلّاب المدارس من خلال "شيك" بالمبلغ يُدفع لمن هُم بحاجة مقابل وعد بالتصويت لصالحه في الانتخابات النيابية المقبلة.

وقد تهافت العديد من سكان المنطقة الى تقديم طلب المساعدة على مبدأ "اللي بياخد إمي بناديلو عمّي"!