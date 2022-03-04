أُوقف في برج البراجنة... وهذا ما ضُبط بحوزته!

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 4 /3 /2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة – حي الجورة، الفلسطيني (م.ع) لقيامه باستدراج أحد المواطنين وسلبه واختطافه لقاء فدية مالية، ولتأليفه عصابة سرقة دراجات نارية. والموقوف مطلوب سابقاً بجرم السرقة والسلب وترويج المخدرات وتعاطيها وإطلاق النار.ضُبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.