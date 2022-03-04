لبنان

كلمة للسيد نصرالله في هذا الموعد

Lebanon 24
04-03-2022 | 10:50
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 يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في الثالثة والنصف عصر يوم الثلاثاء في 8 الحالي، بمناسبة "يوم الجريح المقاوم".
المصدر: الوكالة الوطنية
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السيد حسن نصرالله

يوم الجريح

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