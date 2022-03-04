حاول الفرار من دورية للجيش... اليكم ما حصل

اثناء قيام دورية من مخابرات الجيش بمداهمة لتوقيف المدعو "ح.ح" في محلة ساحة الكورة في طرابلس حاول المطلوب الفرار فأقدمت الدورية على اطلاق النار في الهواء الطلق.

ووفقا لمندوبة "لبنان 24"، تم توقيف المطلوب واحيل الى التحقيق لاجراء المقتضى القانوني.