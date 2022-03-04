معلومة عن عملية تشريج الخطوط.. هل من جديد؟

مع تحويل شركتي الإتصالات "ألفا" و "تاتش" أرصدة خطوط المواطنين من الدّولار إلى الليرة اللبنانيّة، برزت تساؤلات عديدة عن إمكانية التشريج وتحويل دولارات من خطّ إلى خطّ آخر.



وفي هذا السياق، قالت مصادر ناشطة في قطاع بيع بطاقات التشريج لـ"لبنان24" إنّ "الأمور ما زالت على حالها، بمعنى أن عملية تشريج الخطوط عبر البطاقات ما زالت كما هي في حين يمكن تحويل الدولارات من والى كالمُعتاد بين الخطوط".



وأضافت: "في حال كان المواطن يحتاج الى 10 دولارات مثلاً، فإن عملية نقل هذه الدولارات إلى هاتفه ما زالت وفق الصيغة المعتمدة، والتي كان يتم استخدامها سابقاً".