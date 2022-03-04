مجلس الوزراء يقرّ صرف أكثر من مليار ليرة لعودة اللبنانيين من بولندا

ذكرت قناة "الجديد" أن مجلس الوزراء أقرّ اليوم في جلسته التي عقدت في بعبدا، صرف مبلغ مليار و200 مليون ليرة للهيئة العليا للإغاثة لتتمكن من تأمين عودة اللبنانيين من بولندا.