تسع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1602 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1075974.

كما وسجل لبنان تسع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10134.