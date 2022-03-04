لبنان

مجلس الوزراء يقر تأجيل الانتخابات البلدية... ما هي أبرز المقررات؟

Lebanon 24
04-03-2022 | 12:30
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أعلن وزير الإعلام بالوكالة ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، اثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، ان "المجلس أقر تأجيل الانتخابات البلدية بسبب عدم الجهوزية المادية والبشرية لذلك، واقترح إجراءها في 31 أيار 2023 على أن يُحال هذا الاقتراح على مجلس النواب الذي هو سيد نفسه ويتخذ القرار المناسب".
 
أما في ما يتعلق ب"الميغاسنتر"، فأعلن "تأجيل البحث به إلى الجلسة المقبلة، التي تم تحديدها يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء العدل والثقافة والداخلية والمال والسياحة والاتصالات والتربية لتقديم تصور عن "الميغاسنتر" يبحث في الجلسة المقبلة".
 
واشار الحلبي الى انه "تم تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد دراسة تفصيلية تبين مدى أهمية مشروع سد بسري والحالة التي وصل إليها واقتراح الحلول العملية والتقنية لها".
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