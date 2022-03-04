لبنان

استدرجه واختطفه لقاء فدية مالية... لكن الجيش كان بالمرصاد

Lebanon 24
04-03-2022 | 12:37
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 4/3/2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة برج البراجنة – حي الجورة، الفلسطيني (م.ع) لقيامه باستدراج أحد المواطنين وسلبه واختطافه لقاء فدية مالية، ولتأليفه عصابة سرقة دراجات نارية. 
 
والموقوف مطلوب سابقاً بجرم السرقة والسلب وترويج المخدرات وتعاطيها وإطلاق النار.

وضبطت بحوزته كمية من حشيشة الكيف، وبوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".
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