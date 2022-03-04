عبدالله: مرج بسري لن يكون سوى محميّة طبيعية

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "الدراسات العلمية الموثقة والمنشورة، أظهرت أنعدام الجدوى الاقتصادية من سد بسري كما تم التخطيط له. البدائل العلمية لتأمين المياه أيضا موجودة وتمت مناقشتها ودراستها. العلم قال كلمته، الناس في المنطقة قالت كلمتها، ولن يكون مرج بسري سوى محمية طبيعية!".