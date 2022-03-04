لبنان

حالةٌ ستزيدُ تسعيرة "المولدات".. إليكم موعدها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-03-2022 | 13:01
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قالت مصادر ناشطة في قطاع المولّدات لـ"لبنان24" إنّ "نسبة الفواتير ذات القيمة المرتفعة تضاءلت خلال الشهر الأخير"، مشيرة إلى أن "المواطنين بدأوا يعتمدون التقنين الذاتي وذلك تجنباً لأي زيادة في مصروف الكهرباء لديهم". 
وأوضحت المصادر أن "أصغر صاحب مولد يدفع أكثر من 700 مليون لبنانية شهرياً لشراء المازوت"، وأضافت: "اليوم، الطلب على الطاقو الكهربائية ليس كبيراً، خصوصاً أنه ليس هناك حاجة في هذه الأيام للمدافئ الكهربائية، لذلك فإنّ مصروف الكهرباء يتراجع ويتضاءل. وتضيف هذه المصادر أنه خلال فترة الصيف، سنشهد زيادة في قيمة الفواتير بسبب استخدام أجهزة التكييف باستمرار".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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