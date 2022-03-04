لبنان

وقفة لأهالي شهداء انفجار المرفأ: الإهراءات شاهد على مجزرتكم

Lebanon 24
04-03-2022 | 13:15
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نفذت جمعية أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت وقفتها الشهرية أمام تمثال المغترب - مرفأ بيروت، مساء اليوم، تحت شعار "ارفعوا أيديكم عن القضاء".
 
ورفع المشاركون صور الشهداء ولافتات طالبت بـ"إزالة العراقيل من أمام التحقيق والإسراع في توقيف المجرمين".
 
وتلا محي الدين اللاذقاني بيانا باسم الجمعية قال فيه: "إن هذه الإهراءات هي شاهد على مجزرتكم، فلن يتم هدمها لو مهما حاولتم قبل أن تنجلي الحقيقة ويحاسب مصاصو الدماء، لا سيما أن بعض أشلاء أهلنا ما زالت هناك  نتيجة إهمال الدولة، ولا شيء غير الحقيقة سيعوض لنا".
 
وفي الختام، تمت إضاءة الشموع ورفعت الصلاة في توقيت الانفجار، لراحة أرواح الضحايا والشهداء.
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