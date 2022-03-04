لبنان

عصابةٌ تُرهب المواطنين.. هذا ما كشفه الجيش عنها

Lebanon 24
04-03-2022 | 13:21
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"بتاريخ 2/3/2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة عين الرمانة- بعبدا المواطن (ح.د) لتأليفه عصابة تقوم بأعمال سرقة ونشل وفرض خوات وترهيب المواطنين وترويج عملة مزورة وتجارة أسلحة حربية.
كذلك، قامت العصابة بتواريخ مختلفة بعمليات سطو مسلح وإطلاق النار ورمي رمانات يدوية ما أسفر عن إصابة مواطنين ووفاة أحدهم متأثراً بجراحه.
وقد ضُبط بحوزته مسدس حربي، ودراجة غير قانونية وعملات مزورة، وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق معه باشراف القضاء المختص".
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