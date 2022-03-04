لبنان

أنظروا إلى خطوطكم الآن.. هذا ما حصل مساء!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-03-2022 | 13:33
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لاحظ مُواطنون، مساء اليوم، حصول عطل في شبكة شركة "ألفا"، إذ لم يعد بإمكانهم مراجعة الرصيد الموجود على خطوطهم.
 
وتبيّن أنّ المستخدمين الذين يكتبون "#11*" لم يعد لديهم القدرة على رؤية الرصيد الذي تحوّل من الدولار إلى الليرة اللبنانية اليوم.
 
كذلك، فإن الأمر نفسه يحصل عندما يكتب المواطن "#1*2*111*" لرؤية الرصيد بالدولار.
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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