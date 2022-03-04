أنظروا إلى خطوطكم الآن.. هذا ما حصل مساء!

لاحظ مُواطنون، مساء اليوم، حصول عطل في شبكة شركة "ألفا"، إذ لم يعد بإمكانهم مراجعة الرصيد الموجود على خطوطهم.

وتبيّن أنّ المستخدمين الذين يكتبون "#11*" لم يعد لديهم القدرة على رؤية الرصيد الذي تحوّل من الدولار إلى الليرة اللبنانية اليوم.