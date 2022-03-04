لبنان

باسيل: غيرنا يحرض على الكراهية ثم يعتلي المنابر ويحاضر في الانفتاح

Lebanon 24
04-03-2022 | 14:17
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اعتبر  رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل خلال الجمعية العمومية لقطاع الشباب في التيار، ان "كل شاب وصبية منكم يدخلون في التيار يعطونه التجدد وقوة الاستمرار". 
 
وقال: "نريدكم في كل الساحات، فمن دونكم لا مستقبل وانتم فعلا ابطال اكثر منا ولا نعرف هل كانت ظروفنا في السابق اصعب ام اليوم. نريدكم معنا في الانتخابات ومن يكون في التيار يحصل على افضل تربية وطنية، فلغتنا معكم ولغتنا في الاعلام هي واحدة". 
 
وسأل: "‏هل علمناكم يوما ان تحقدوا على احد او تكرهوا احدا؟ نحن نؤمن بأننا يجب ان نعيش معا، بينما غيرنا يحرض على الكراهية ثم يعتلي المنابر ويحاضر في الانفتاح والوحدة. نحن نعلمكم بأن تكونوا ايجابيين لا سلبيين. انتم تصلون ليمتلئ سد، اما هم فيصلون كي لا يمتلئ، انتم تصلون لتحل ازمة الكهرباء، اما هم فيرفضون الكهرباء اذا جاءت عبرنا وكذلك في موضوع الاموال المهربة". 
 
اضاف :" ‏كل معاركنا يستفيد منها غيرنا كمعركة الميغاسنتر اليوم ومعارك التمثيل في الحكومات وقانون الانتخاب وغيرها". 
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