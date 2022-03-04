لبنان

سعد عرض مع السفير المصري الاوضاع في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
04-03-2022 | 14:35
A-
A+
Doc-P-926648-637820266752166778.png
Doc-P-926648-637820266752166778.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد  في مكتبه في صيدا، السفير المصري الدكتور ياسر علوي، في حضور رئيسة الهيئة النسائية الشعبية ايمان سعد، ومدير مكتب سعد طلال ارقدان، وعضوي الأمانة السياسية في التنظيم أبوجمال ومصباح الزين ومعروف اسامة سعد.
 
وتناول المجتمعون خلال اللقاء الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة اللبنانية والمنطقة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:47 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2022-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:02 | 2022-03-04
17:27 | 2022-03-04
17:14 | 2022-03-04
17:06 | 2022-03-04
17:02 | 2022-03-04
16:55 | 2022-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website