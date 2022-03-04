سعد عرض مع السفير المصري الاوضاع في لبنان والمنطقة

استقبل الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد في مكتبه في صيدا، السفير المصري الدكتور ياسر علوي، في حضور رئيسة الهيئة النسائية الشعبية ايمان سعد، ومدير مكتب سعد طلال ارقدان، وعضوي الأمانة السياسية في التنظيم أبوجمال ومصباح الزين ومعروف اسامة سعد.وتناول المجتمعون خلال اللقاء الأوضاع العامة والمستجدات على الساحة اللبنانية والمنطقة.