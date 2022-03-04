جنبلاط يتصل بميقاتي وقائد الجيش شاكراً جهودهما بإطلاق سراح الشيخة بدوي

أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً هاتفياً برئيس الحكومة نجيب ميقاتي شكره فيه على مساعيه في العمل لإخلاء سبيل الشيخة هنية بدوي التي تم توقيفها بعد عودتها من فلسطين المحتلة، كما أجرى جنبلاط اتصالاً مماثلاً بقائد الجيش العماد جوزف عون شاكراً جهوده في هذا السياق.