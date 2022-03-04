لبنان

وهاب: الشكر لعون وعويدات ومدير "المخابرات" لإطلاق سراح الشيخة الموقوفة

Lebanon 24
04-03-2022 | 15:19
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صدر عن أمانة الاعلام في حزب التوحيد العربي البيان التالي:
 
"على أثر توقيف الشيخة هنية بدوي التي تبلغ من العمر 71 عاماً، بقرار من القضاء اللبناني ممثلاً بالقاضي فادي عقيقي يقضي باعتقالها، علماً أنّها لم ترتكب أيّة خطيئة أو جرم يستدعي التوقيف، وفي سياق القضية التي تابعها كل المرجعيات السياسية والدينية نظراً لحساسية الموضوع، تابع رئيس حزب التوحيد العربي الوزير وئام وهاب هذه القضية من بدايتها الى ان وصلت الى خواتيمها باطلاق الشيخة الموقوفة  قبل قليل.
وتوجه الوزير وئام وهاب بالشكر الى كل من تابع هذه القضية حيث، قال: "أود ان أشكر قائد الجيش العماد جوزف عون على المبادرة والجهود التي بذلها لإطلاق سراح الشيخة هنية بدوي ومدير المخابرات في الجيش والرئيس غسان عويدات للتجاوب والمبادرة الى إصدار قرار باطلاق سراحها، واخص بالشكر مشايخنا الذي يتحركون فوراً عند موقف الكرامة وتحركهم خلق مواقف جديدة، ولم نكن لنقبل بان يتأجل اطلاق سراحها الى يوم الاثنين، واصرينا على اطلاق سراحها الليلة، وبفضل قائد الجيش والرئيس عويدات ومدير المخابرات في الجيش وجهود مشايخنا الأجلاء التي ادت الى النهاية السعيدة لهذه القضية".
 
 
 
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