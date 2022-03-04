نائبٌ بارز يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات.. من هو؟

غرد النائب أنور الخليل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بعد عملي الجدي بخدمة وطني لمدة 30 عاما قررت العزوف عن الترشح للانتخابات، وقد ابلغت قرار عزوفي منذ خمسة أشهر للصديقين الأخ الرئيس نبيه بري والأخ الصديق وليد جنبلاط. وطلب مني أنذاك دولته ألا أعلن قراري. اليوم الخميس أبلغني دولته عن البديل. فأود شكرهما لتقبل قراري ودعمهما خلال نيابتي".