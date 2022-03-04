مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنان

في اليوم التاسع للحرب الروسية على اوكرانيا، تطور خطير في سير العمليات العسكرية.

فقد استفاق العالم حابسا أنفاسه على قصف روسي لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا من حيث السعة الإنتاجية، قبل ان تسيطر عليها ويتم اخماد النيران دون تسرب اشعاعات نووية لكن الرواية الروسية جاءت على الشكل التالي: مخربون أوكرانيون وراء الهجوم..

حلف شمال الاطلسي وعلى رغم رصده استخدام قنابل عنقودية في أوكرانيا وعلى رغم اشتداد القصف على كييف ومحيطها حذر من ان إنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا قد يؤدي إلى امتداد الحرب إلى المزيد من الدول الأوروبية رافضا المطلب الاوكراني بفرض مثل هذه المنطقة.

اما في لبنان الذي حصد شكرا اوروبيا على موقفه في الجمعية العامة للامم المتحدة من الازمة في اوكرانيا نقله الى رئيس الجمهورية وفد الاتحاد الاوروبي برئاسة السفير رالف طراف والذي سمع من الرئيس عون ان لبنان ضد اي عمل حربي.

فقد شهدت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا كلاما لرئيس الحكومة بأن الموقف اللبناني ينطلق من سرد تاريخي لمواقف لبنان بادانة اي دولة تغزو دولة جارة علما ان موقفنا من روسيا يقوم على ضرورة افضل العلاقات معها ردا على مداخلة وزير العمل الذي سأل عن التصويت في الامم المتحدة دون ان يناقش في مجلس الوزراء.

وفي جلسة لمجلس الوزراء ومن خارج جدول الاعمال المقرر طرح رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد مسألة الامن الغذائي ومخاطره في ظل الحرب على اوكرانيا على اعتبار انه اولوية، وشكل المجلس لجنة وزارية لحماية الاسواق لجهة الاحتكار والتلاعب بالاسعار على ان يصدر الوزير سلام قرارا بتوقيف اذونات التصدير لعدد من المواد الاولية افساحا في المجال امام الاكتفاء الذاتي المحلي.

وعدل مجلس الوزراء كيفية الاستفادة من المنحة الشهرية في القطاع العام رابطا الاستفادة منها بالحضور ثلاثة ايام كحد أدنى في الاسبوع، كما وافق على مشروع قانون تمديد عمل المجالس البلدية والاختيارية الى شهر أيار من العام 2023، في تأجيل لاحد الاستحقاقات الانتخابية الثلاث الى شهر أيار من العام 2023، وتم تشكيل لجنة لدرس النواحي القانونية والتقنية للميغاسنتر.

وفي معلومات تلفزيون لبنان ان الجلسة شهدت تسجيل اعتراض وزراء حزب الله وأمل على مشروع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة لجهة وجوب الحفاظ على سيادة الدولة في حقها بتوزيع المساعدات على قواها الامنية بارادتها.

البداية من نجاة العالم من حريق محطة زابوريجيا النووية التي تعرضت للقصف والرئيس الاوكراني يصف روسيا بالدولة الارهابية ومجلس الامن يعقد اجتماعا بعد قليل بشأن الهجوم على محطة زيبورجيا.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي ان

إشعاعات الأزمة الروسية الأوكرانية بلغت حدود منشأة زابوريجيا النووية التي باتت تحت سيطرة موسكو بالنار.

هذا التطور دفع لندن إلى طلب إجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي رغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن المنشأة لم تتأثر ولم تصدر أية مواد إشعاعية بعد إصابتها بمقذوف إستهدف مبنى داخل المنشأة ولكن لا يشكل جزءا من المفاعل.

وفيما تحدثت وسائل إعلامية عن إتصالات مع البيت الأبيض لترتيب محادثات بين الرئيسين الروسي والأميركي نفى الكرملين هذا الأمر بشكل قاطع وأكد أنه ينتظر رد فعل الجانب الأوكراني بعد جولة المحادثات الأخيرة.

في لبنان ومع دخول الإستحقاق النيابي فلك العشرة أيام الأخيرة قبل بلوغ موعد إقفال باب الترشيح منتصف الشهر الجاري بدأت الماكينات الإنتخابية تتحضر بالتوازي مع إعلان أسماء المرشحين.

هذا الملف رشح نفسه على طاولة مجلس الوزراء من باب الميغاسنتر الذي شكلت لجنة لتقديم تصور حوله في مهلة أقصاها الثلاثاء المقبل.

أما الإنتخابات البلدية والإختيارية فقد تم إرجاؤها لمدة عام على أن تبقى الإنتخابات النيابية في موعدها.

وحضر في الجلسة الأمن الغذائي للبنانيين وجرى التشديد على ضرورة إتخاذ إجراءات سريعة لضمانه وضرورة مواجهة غلاء الأسعار ومنع الإحتكار.

وعلم في هذا الشأن أن وزير الإقتصاد سيوقف أذونات التصدير لعدد من المواد الاولية المهمة التي يصدرها لبنان إفساحا في المجال أمام حماية الإكتفاء الذاتي.

واليوم هو الرابع من آذار يوم إستشهد نصف الجنوب وأكمل النصف الباقي مسيرة المقاومة حتى تحقق النصر وكان التحرير.

هو تاريخ كتبته بلدة معركة بالدم والشهداء فكرست نفسها أما لقرى المقاومة واستمرت بعده كما قبله إسما على مسمى في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار

اشعاعات نووية، من مفاوضات فيينا الى الازمة الاوكرانية..

وفيما الانظار على محطة زابوريجيا النووية الاوكرانية التي حاصرتها النيران والاشاعات ، برز تفاؤل يعتد به من مفاوضات فيينا حول النووي الايراني، أكدت من خلاله الاخبار المتواترة ان امكانية التوصل الى اتفاق باتت شبه مكتملة، وتنتظر الايادي السياسية لتذليل آخر العقبات واتمام اللمسات الاخيرة.

لكن الاخطر بقي الازمة الاوكرانية التي لامست انفجارا نوويا بنيران مختلف على مصدرها ان كانت روسية او من الجماعات المسلحة المستعدة لفعل اي شيء لتوريط روسيا، فكان الحريق في مبان تابعة لاكبر محطة نووية في اوروبا، اي محطة زابوريجيا الاوكرانية.

ومع تمسك موسكو بحملتها العسكرية التي تعتبرها دفاعية، أكدت ان قواتها تحيد المدن والمدنيين، وتخوض حربا ضد الجماعات القومية ومرتزقة مسلحين، وانها ماضية في عمليتها العسكرية حتى تحييد اوكرانيا وتجفيف السلاح الاطلسي الذي لامس اراضيها..

ومن مؤشرات الميدان التي تخالف كل اشاعات وتلفيقات الاعلام، اطباق روسي على مدن استراتيجية، وكلام النيتو الذي استسلم للواقع مؤكدا ان لا نية لديه لخوض حرب مع روسيا. اما المحارب المتروك لقدره فلاديمير زالنسكي فلم يكف عن البكاء السياسي والاستنجاد بالاطلسي، مع احكام الجيش الروسي الحصار على العاصمة كييف، والذي يبدو انه تركها قاصدا الاراضي البولندية على ما قال رئيس مجلس الدوما الروسي في تغريدة اليوم..

في يوميات اللبنانيين حديث عن مغزى توريط السياسيين للبلد المنكوب بحروب الكبار، وهو ما عاشته الجلسة الحكومية اليوم على وقع موقف لبنان التابع للاملاءات الاميركية ضد روسيا في الامم المتحدة. فكان سؤال وزير العمل مصطفى بيرم عن حياد لبنان الاستنسابي بين ملف وآخر. وفي آخر القرارات تأجيل للانتخابات البلدية عاما واحدا، وتشكيل لجان حول الميغاسنتر وحول الامن الغذائي المصاب اصلا والمشظى من الازمة الاوكرانية.

وعن المنطقة وازماتها ولبنان وتطوراته يتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال الذي تقيمه مؤسسة الجرحى في يوم الجريح المقاوم الثلاثاء المقبل عند الثالثة والنصف عصرا..

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي في

يس تفصيلا الكلام الذي استهل به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جلسة مجلس الوزراء اليوم.

فأن يتوجه رئيس البلاد إلى الوزراء بتحذير مكرر، مفاده أن الوضع المالي دقيق جدا ولا يحتمل أي تأجيل، وأن يشدد على أنه بكلامه هذا يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، ففي الموقف تحذير واضح إلى جميع المعنيين، بأن نهج الدوران في الحلقات المفرغة انتهى أوانه، وأن ساعة الحقيقة دقت لاتخاذ القرارات الضرورية للإنقاذ. فوفد صندوق النقد الدولي، ذكر رئيس الجمهورية، سلط الضوء على ضرورة إقرار خطة التعافي في أسرع وقت ممكن، على أن تشمل إعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف، وتوحيد سعر الصرف، وتوزيع الخسائر، والإصلاحات المالية البنيوية اللازمة، إضافة إلى خطة لشبكة الامان الاجتماعي. وكشف رئيس الجمهورية في هذا السياق، أن وفد الصندوق شدد على ضرورة تأمين التوافق السياسي لإقرار خطة التعافي.

لكن، في انتظار أن يلقى كلام رئيس البلاد الصدى المناسب لدى المعنيين، علما أنه كان دعا سابقا إلى حوار وطني على جدول أعماله التفاهم على تصور مشترك لمقاربة الانهيار الاقتصادي والمالي، وتم رفضه من قبل كثيرين، يترقب لبنان بحذر شديد تطورات الأزمة الأوكرانية، سواء من الناحية العسكرية والسياسية، أو من ناحية تداعياتها على شعبه، خصوصا من زاوية الأمن الغذائي، التي تطرق إليها مجلس الوزراء.

وعلى خط العلاقات اللبنانية-الروسية، وبعد معلومات تم تداولها عن رفض المسؤولين في موسكو لقاء موفد الرئيس عون، جاء النفي باللقاءات التي عقدها مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية أمل أبو زيد بعد ظهر اليوم، حيث التقى الممثل الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الأوسط نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف.

وبالانتقال إلى الشأن الانتخابي، الخبر الأبرز اليوم، استقالة نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش، واحتمال ترشحه للانتخابات في طرابلس من خارج عباءة تيار المستقبل. أما ملف الميغاسنتر الذي درسه مجلس الوزراء، فأحيل إلى لجنة يأمل اللبنانيون أن تكون الأخيرة، قبل البت بالموضوع إيجابيا، لما يحققه من منفعة عامة لجميع اللبنانين، التواقين الى ممارسة حقهم في الانتخاب.

لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريبا من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.

تذكروا مثلا، انو بعد إيام قليلة من إندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، بادرت الدولة العظمى روسيا، إلى تطبيق الكابيتال كونترول حماية لمصالح الدولة العليا، ومصلحة شعبها.

وما تنسوا ابدا، انو صار مارق تلات سنين تقريبا على الازمة اللبنانية، والانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق، وبعدو قانون الكابيتال كونترول ناطر بالأدراج، ليكون اي اقرار لهالقانون بعد اليوم، وإن كان مطلوب، لكنو متأخر، لأنو اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب.

ولما تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية”.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي في

مرة جديدة فلاديمير بوتين يخرق كل المحرمات، ويصل في حربه على اوكرانيا الى مرحلة الرعب النووي. اوروبا كلها عاشت امس ليلة عصيبة بعدما اندلع حريق قرب اكبر المفاعلات النووية في القارة في محطة زابوريجيا الاوكرانية. المعلومات تفيد ان الحريق لو امتد كان سيؤدي الى كارثة لا تقل تأثيرا عن كارثة تشرنوبيل، فيما اكد الرئيس الاوكراني ان الانفجار النووي لو حصل فستكون نهاية اوروبا. فهل حريق زابوريجيا عفوي وغير مقصود، ام ان بوتين اراد من خلاله توجيه رسالة نووية مشفرة قاسية الى اوروبا؟ الواضح ان بوتين سيلجأ الى كل الاسلحة المتاحة حتى لا يخرج خاسرا من المستنقع الاوكراني. والدليل ما نشرته صحيفة التايمز البريطانية من ان الرئيس الاوكراني نجا في اسبوع واحد من ثلاث محاولات اغتيال تقف الاستخبارات الروسية وراءها. فهل الرعب النووي والاغتيال الجسدي هما البديل عند بوتين بعدما تأكد ان الحسم العسكري صعب ان لم يكن مستحيلا؟

محليا، جلسة لمجلس الوزراء بدأت بتوتر، اذ انتقد فيها وزير العمل المحسوب على حزب الله انحياز لبنان الى اوكرانيا في الحرب الروسية - الاوكرانية. فما احلى مصطفى بيرم عندما يحاضر في الحياد! واين كان الحياد عند حزب الله عندما اتخذ قرار المشاركة في حرب سوريا؟ واين حياد الحزب حاليا في البحرين واليمن وفي دول عربية اخرى كثيرة؟ ولم ما يطلب من الدولة اللبنانية لا يطلبه مصطفى بيرم من حزب الله ؟

على صعيد الميغاسنتر، مجلس الوزراء غير مستعجل، وكأن الانتخابات تحصل بعد سنة من اليوم! لذا قرر تشكيل لجنة تضم عددا من الوزراء مهمتها تقديم تصور عن الميغاسنتر يبحث في جلسة الخميس المقبل. فهل القصد من كل هذه المسرحية الحكومية تحقيق مطلب اصلاحي او تأجيل الاستحقاق الانتخابي؟ وهل يشكل الميغاسنتر المخرج القانوني لتأجيل الانتخابات؟ بمعزل عن مخططات المنظومة، موعد الاستحقاق الكبير غير قابل اي نوع من انواع التأجيل او الترحيل، لذلك ايها اللبنانيون عندما تصل ساعة الاستحقاق اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سي

الحرب الروسية على أوكرانيا إلى مزيد من التصعيد :الرئيس بوتين يعلن أن الحوار من أجل إحلال السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا في حال القبول "بكل المطالب الروسية".

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي توقع اليوم أن الحرب في أوكرانيا ستوقع المزيد من القتلى وتسبب المزيد من الدمار خلال الأيام المقبلة .

في الموازاة، اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد هجوم روسيا فجر اليوم على محطة للطاقة النووية في أوكرانيا.

في الملف النووي الإيراني، قالت كبيرة مبعوثي بريطانيا إلى محادثات إيران النووية اليوم الجمعة إن المحادثات غير المباشرة الجارية بين إيران والولايات المتحدة تقترب من التوصل إلى اتفاق، وإنها مع زملاءها من فرنسا وألمانيا سيغادرون إلى بلادهم لإطلاع الوزراء على أحدث التطورات.

لكن في المقابل، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أعلن أن "تسرع" الغرب التوصل إلى اتفاق نووي "لا يعني عدم مراعاة الخطوط الحمراء بالنسبة لإيران" بما في ذلك الضمانات الاقتصادية.

لبنانيا، إرجاء الإنتخابات البلدية ، واقتراح إجرائها في 31 أيار 2023 على أن يحال هذا الاقتراح على مجلس النواب الذي هو سيد نفسه ويتخذ القرار المناسب.

في ملف الإنتخابات النيابية، ترحيل الميغاسنتر إلى لجنة وزارية على ان تنجز تقريرها الثلاثاء المقبل ، وفي ملف الانتخابات أيضا، نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش استقال من المستقبل وتم قبول الاستقالة، لكن الخبر ان الدكتور علوش تعرض لحملة تخوين على مواقع التواصل الاجتماعي من أنصار المستقبل .

في جديد العقوبات الأميركية على حزب الله، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات، على ممولي حزب الله، في غينيا، العقوبات طاولت رجلي الأعمال اللبنانيين علي سعادة وإبراهيم طاهر لدعمهما حزب الله.

البداية من ملف حرب روسيا على أوكرانيا .

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد

مع الصباح كانت باسترما مانو في برج حمود تتعرض لخلطة بهارات مريبة أدت بها إلى قبضة أمن الدولة، ومع المساء قرر مجلس الوزراء اجراء خلطة أكثر ريبة دمج بها سد بسري بالانتخابات البلدية مع الميغاسنتر، وعقمها بموقف من بوتاسيوم الروسي وصوديم الأوكراني وبرشة بهارات من مكونات الشيف نجيب خرجت الجلسة بتحليل يشتري ود موسكو ويتعاطف مع كييف حيث جاء في تبرير رئيس الحكومة أن الأسباب التي دفعت لبنان الى اتخاذ قراره انطلقت من سرد تاريخي لمواقف مبدئية بإدانة أي دولة تغزو دولة جارة لكننا في الوقت نفسه نريد أفضل العلاقات مع روسيا وكما يرسم لبنان حدوده الدبلوماسية المتعرجة بين الأوكران والروس حيث لا يغضب الغرب ولا يخسر الرفاق فإنه يعمم هذا الاسلوب على جدول أعمال أكثر تعرجا فلبنان الذي ضيع فرصة تمويل سد بسري من البنك الدولي عاد وبدل رأيه وطلب إحياء المشروع والمجلس الطامح بالإجماع الى تأجيل الانتخابات النيابية أجرى بروفا استباقية وقرر إرجاء الانتخابات البلدية والاختيارية عاما كاملا لارتطامها بموعد الاستحقاق النيابي . وستكون هذه إحدى العلامات البارزة على التخلص لاحقا من موعد أيار ومحنته على المكونات السياسية فالانتخابات البلدية هي " أهلية بمحلية" وتشكل عملية اقتراع قروية لمجتمعات متفلتة من قبضة الأحزاب ومن شأن نتائجها أن تعكس مزاج الناس الخارج من أسر السلطة. وليس مستبعدا أن يكون الممسكون بالحكم قد تجنبوا خوض هذه التجربة منعا لتقبل نتائجها التي ستقود الى حواصل مخيبة تردد معها السلطة "ع سطح البلدية كانت راحت عليي" أما السطوح النيابية فقد رمت أثقالها على الميغاسنتر المعطل وقال رئيس الجمهورية ميشال عون إن هناك طرقا أبسط من تلك التي طرحها وزير الداخلية في دراسته، وهذا هو سبب تشكيل اللجنة الوزارية ومن لجنة تسبر أغوار الميغاسنتر الى إغراقه لاحقا في مجلس النواب وفتح الأبواب على تعديلات في القانون يكون موعد الخامس عشر من أيار قد استحقت سنداته مع فقدان السيولة في كل الميادين اللوجستية والمالية ومستلزمات العملية الانتخابية من موظفي أقلام اقتراع إلى قضاة يرفضون حتى اليوم الالتحاق بالإشراف وصولا إلى العتمة الشاملة التي تلف عملية الفرز ليلا. لكن كل هذا لا يمنع العهد من تنقيذ مشاريع انتخابية تحسبا لفتح الصناديق وإتمام الانتخابات في موعدها وبعد تزويد جبران باسيل بإلغاء مرسوم طريق البترون تنورين وإعادة العقارات الى أصحابها على زمن انتخابي دقيق كانت اليوم حصة المتن حيث وافق مجلس الوزراء على طرح رئيس الجمهورية إلغاء مرسوم الأوتستراد الدائري الممتد من خلدة الى ضبية وألزام المراجع الرسمية شطب إشارات التخطيط وتحرير العقارات المحجوزة . وأول المصفقين كان نائب المتن الشمالي من تكتل التيار ادي معلوف وبفرحة لم تسعه صرخ على التوتير مدونا " الحق ما بيموت ". لكن الحق لا يعيش إلا على الصدمة الانتخابية وفي ممتلكات وعقارات وطرقات يمر عليها نواب التيار والرئيس ميشال عون انصرف في نهاية الخدمة من رئيس للجمهورية الى " متعهد الجمهورية.