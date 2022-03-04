لبنان

صفحة التباين طُوِيَت.. وبَقِي هوكشتاين

Lebanon 24
04-03-2022 | 17:02
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طويت صفحة التباين الداخلي حول حرب روسيا - أوكرانيا، ولكن الخلاف ما يزال قائماً حول خطة هوكشتين للترسيم البحري، وفق ماجاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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