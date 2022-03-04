لبنان

خطأ مشجّع

Lebanon 24
04-03-2022 | 17:06
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فرضت المحاصصة في التشكيلات الدبلوماسية خطاً مشجعاً لإعادة البحث بالتشكيلات القضائية على المنوال نفسه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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