13
o
بيروت
16
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
9
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
محاولات حثيثة لتطيير الانتخابات
Lebanon 24
04-03-2022
|
17:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبرت مصادر سياسية عبر "اللواء" ان "إلحاح الرئيس ميشال عون على وجود الميغاسنتر، لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، بالتزامن مع مطالبة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بالرغم من ضيق الوقت وصعوبة تأمين الاموال، وتوفير التجهيزات التقنية اللازمة، ومعارضة بعض الاطراف السياسيين، يزيد من الخشية، بأن وراءها محاولة مبيتة لتأجيل هذا الاستحقاق لوقت محدد".
وأشارت إلى انه "بالرغم من كل التاكيدات العلنية بالاصرار على اجراء الانتخابات النيابية، امام اللبنانيين الموفدين من الخارج، الا ان الاصرار اللافت من قبل فريق العهد على انشاء الميغاسنتر على هذا النحو، بعدما فشلت كل محاولات تعديل قانون الانتخابات النيابية، لناحية حصر تصويت المغتربين بالنواب الستة، بدلا من جميع اعضاء المجلس، يعطي دليلا اضافيا، على أن الهدف الاساس هو، اما تطيير الانتخابات، او التأجيل لفترة معينة، تحت حجج باتت تتردد علنا، بتعذر انتقال المواطنين من الاطراف والاماكن البعيدة، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وغلاء كلفة النقل، او تعذر تأمين الكهرباء لكافة مراكز الاقتراع، في ظل انحسار التغذية بالتيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية".
وقالت ان "هناك محاولة باتت مكشوفة من العهد، رئيسا وتيارا، لتاجيل الانتخابات النيابية المقبلة، لم تعد تغطيها بيانات النفي المتكررة، بعدما اظهرت استطلاعات الرأي الاستباقية، تراجع ملحوظ في التأييد الشعبي لمرشحي التيار في اكثرية الدوائر الانتخابية، بفعل الاستياء العام من الاداء المزري للفريق الرئاسي طوال السنوات الماضية، وهزالة التحالفات الانتخابية المرتقبة مع خصوم التيار، ولاسيما مع حركة امل بفعل الخلافات القائمة معها، وتوجه شريحة واسعة من المغتربين للتصويت لخصوم التيار في اكثرية الدوائر الانتخابية، ومن بينها البترون والجوار، وهي الدائرة التي سيترشح فيها باسيل شخصيا".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
انتشارٌ كثيف لـ"أمن الدولة" في برج حمود.. الطرقات تُقفل فماذا يحصل؟
Lebanon 24
انتشارٌ كثيف لـ"أمن الدولة" في برج حمود.. الطرقات تُقفل فماذا يحصل؟
03:08 | 2022-03-04
04/03/2022 03:08:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مُذيعة أخبار جديدة في الـ LBCI .. تعرفوا إليها (صور)
Lebanon 24
مُذيعة أخبار جديدة في الـ LBCI .. تعرفوا إليها (صور)
02:00 | 2022-03-04
04/03/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تحويله الى لبناني.. هكذا يمكنكم الاطلاع على رصيدكم بالدولار (صورة)
Lebanon 24
بعد تحويله الى لبناني.. هكذا يمكنكم الاطلاع على رصيدكم بالدولار (صورة)
05:47 | 2022-03-04
04/03/2022 05:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سارة: المنخفض الجوي إلى انحسار.. ودرجات الحرارة ستصل إلى 25 في هذا الموعد!
Lebanon 24
أخبار سارة: المنخفض الجوي إلى انحسار.. ودرجات الحرارة ستصل إلى 25 في هذا الموعد!
00:48 | 2022-03-04
04/03/2022 12:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
06:18 | 2022-03-04
04/03/2022 06:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:02 | 2022-03-04
علوش ل"اللواء": الصمت في الوقت الراهن أبلغ من الكلام
17:14 | 2022-03-04
انتقاد
17:06 | 2022-03-04
خطأ مشجّع
17:02 | 2022-03-04
صفحة التباين طُوِيَت.. وبَقِي هوكشتاين
16:55 | 2022-03-04
مقدمات النشرات المسائيّة
16:31 | 2022-03-04
ارسلان: الشكر للعراق على ما قدمه إلى لبنان
فيديو
الأفضل من حيث قدرات التصوير... "Lenovo" تكشف عن مواصفات هاتفها المنتظر (فيديو)
Lebanon 24
الأفضل من حيث قدرات التصوير... "Lenovo" تكشف عن مواصفات هاتفها المنتظر (فيديو)
14:00 | 2022-03-04
05/03/2022 02:28:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين أبرز المنافسين في عالم "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من بين أبرز المنافسين في عالم "الكروس أوفر"... تعرفوا إلى سيارة "Chery" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-03-04
05/03/2022 02:28:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
Lebanon 24
إذا اندلعت حرب نووية... ما هي الأماكن الآمنة في العالم؟ (فيديو)
06:18 | 2022-03-04
05/03/2022 02:28:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact