علوش ل"اللواء": الصمت في الوقت الراهن أبلغ من الكلام

قال الدكتور مصطفى علوش خلال إتصال هاتفي أجرته معه جريدة "اللواء" بأن "الصمت في الوقت الراهن أبلغ من الكلام لحين تنتهي الأزمة التي لا بد وأن تسير بأشكال متنوعة، وبإذن الله سيكون لي موقف مع مطلع الأسبوع المقبل أشرح من خلاله كل الأسباب التي أدت لها، وبالتالي الخطوات التي ستليها".

(اللواء)