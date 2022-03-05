لبنان

الشتاء في ذروته ولم ينتهِ بعد: عواصف ومنخفضات وثلوج نحو لبنان.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-03-2022 | 00:30
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان العاصفة التي ضربت لبنان منذ يومين وقد وصلت سرعة الرياح خلالها الى 110كم في شمال لبنان و90 الى 100 كلم على الساحل و 85 كلم على الجبال الغربية وفي البقاع انحسرت.

 

وأشار إلى انه حالياً يستقر الطقس اليوم السبت لتعود الامطار يوم الأحد بشكل محلي، ولكن الشتاء ما زال في ذروته ولم ينتهِ بعد، كما قال.

 

هذا، ويسيطر المرتفع الآزوري فوق القارة الأوروبية بقيم ضغط تصل الى 1028hpa غرب القارة ويُنتظر ان يتعمّق ضغط الآزوري شرقيّ القارة ووسطها مطلع الاسبوع المقبل ليرتفع الى 1046hpa الأمر الذي سيحوّل مجرى المنخفضات الأطلسية نحو الحوض الشرقي للمتوسط من خلال اسبانيا وشمال افريقيا والبحر المتوسط ستحمل معها رطوبة عالية فتتشكل المنخفضات الجوَية، تباعاً، فوق تركيا ولبنان وساحل سوريا وفلسطين وذلك حتى منتصف آذار، تترافق مع هبوب موجات قطبية نحو اليونان وشمال ليبيا ومصر ، سوف يتأثر بها لبنان فيكون في مهب الرياح الشديدة البرودة وعودة الثلوج نحو الجبال المتوسطة.

طقس اليوم السبت غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة يتحوّل الى ممطر يوم الأحد.

وبدءاً من يوم الثلاثاء مساء تسلك الكتل الرطبة خطها نحو لبنان من خلال البحر المتوسط مدفوعة برياح غربية باردة.

الحرارة على الساحل ليوم السبت: 18 درجة  نهاراً و 14 ليلاً 

في البقاع: 12 درجة نهاراً و 06 ليلا

على الجبال 1200 متر: 11 نهاراً و 05 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 05 نهاراً و -2 ليلا

الرياح: شرقية تتحوّل الى شمالية شرقية ناشطة بخاصة في الشمال سرعتها بين 10 و 35 كم في الساعة تشتد احيانا لتصل الى 60 كم

الضغط الجوّي: 1016hpa

الرطوبة: 75%

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