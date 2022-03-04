ميقاتي يطرح موضوع الأمن الغذائي.. ووزير الطاقة اعاد صياغة خطة الكهرباء

بدأت تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية تنسحب على الواقع اللبناني عبر الحديث عن بروز أزمة غذائية في الأفق بالإضافة إلى أزمة أسعار محروقات.هذا الامر استدعى طرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على جلسة مجلس الوزراء امس موضوع الأمن الغذائي ومخاطر عدم تأمين القمح وغيره في ظل الحرب على أوكرانيا على اعتبار أن الأمن الغذائي أولوية. وقد تقرّر تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وزراء الصناعة والزراعة والدفاع والثقافة لمعالجة أزمة الأمن الغذائي وحماية الأسواق لجهة الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وعلم أن وزير الاقتصاد سيتّخذ مطلع الأسبوع المقبل قراراً يقضي بتوقيف أذونات التصدير لعدد من المواد الأولية المهمة التي يصدرها لبنان وذلك إفساحاً في المجال أمام الاكتفاء الذاتي وحماية الاكتفاء المحلي.ونقلت " اللواء" عن مصادر وزارية أن عددا من الملفات طرح من خارج جدول الأعمال وإن الرئيس ميقاتي وحده من اثار موضوع الموقف من الحرب الروسية على أوكرانيا ولم تكن هناك اي مداخلات وزارية حول هذا الموضوع على الرغم من مداخلة سربت لوزير العمل مصطفى بيرم قال فيها: لماذا تتكرر التجربة في موقف لبنان من الحرب بين روسيا واوكرانيا بانحياز لبنان الذي لا يقدم ولا يؤخر الا اضراراً على وضعنا الصعب والمعقد الا يستحق هذا الموقف ان يناقش في مجلس الوزراء لاخراجه بطريقة صحيحة خاصة واننا اعترضنا على تصرف وزير الخارجية سابقاً وها هو الامر يتكرر في تصويت الامم المتحدة من دون أي ناقش في مجلس الوزراء السنا معنيين جميعاً كمجلس وزراء في اتخاذ المواقف السياسية اللبنانية انجاه المواقف المختلفة. لكن مصادر وزارية نفت ذلك وقالت أن الرئيس ميقاتي وحده من تحدث.وتوازياً، أعاد رئيس الجمهورية إحياء مشروع "سد بسري" عبر اتخاذ مجلس الوزراء قراره بإعادة التواصل مع البنك الدولي بخصوص التمويل المرصود لتنفيذ هذا المشروع.وتجدر الإشارة إلى أن خطة الكهرباء التي أضاف إليها وزير الطاقة وليد فياض بعض الكلمات في بعض البنود وصلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولكن جدول الأعمال كان قد صدر، فلذلك لم تدرج عليه، وينتظر وزير الطاقة الآن تحديد موعد لجلسة تقر فيها الخطة بشكل نهائي.