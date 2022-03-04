جولة انتخابية: القوى السياسية مستعدة وخلافات تعيق توحيد لوائح المجتمع المدني

كتبت" الديار": انطلقت الانتخابات النيابية فعليا في كل الدوائر، وبدأت القوى السياسية استعداداتها الجدية، وتحركت الماكينات على الارض لتقديم المساعدات الاجتماعية والصحية واجراء الاحصاءات واختيار المندوبين، واللافت حتى الان حسب مصادر متابعة للملف الانتخابي صعوبة وصول المجتمع المدني الى لوائح موحدة وسط خلافات عاصفة تجعل استحالة توحيد القوى في بعض الدوائر نتيجة المحاصصات وتوجه القوى اليسارية داخل المجتمع المدني الى تشكيل لوائح مستقلة، كما ان العديد من المنظمات ترفض اي تنسيق مع احزاب ١٤ اذار او الوسطيين وصولا الى رفض بعض القوى التحالف مع الكتائب في الشوف وعالية وهذا ما يضعف تأثير المجتمع المدني واستحالة الخرق بكتلة وازنة، وقد تكثفت الاجتماعات بين تنظيمات المجتمع المدني خلال ال ٤٨ ساعة الماضية، وحتى يوم امس كانت النتائج سلبية وتشكيل عدة لوائح في كل دائرة .

وفي المقلب الاخر، فان تحالف امل وحزب الله والتيار الوطني الحر وارسلان وشخصيات واحزاب ٨ اذار موحد في كل الدوائر، وبدأوا تركيب اللوائح ودرس كيفية توزيع الاصوات التفضيلية، وابلغ حزب الله جميع حلفائه ان اصواته التفضيلية في بيروت والبقاع وجبيل ستكون اولا لمرشحيه وامل وثانيا للتيار الوطني الحر وبعدها لباقي الحلفاء، فيما غربلة الاسماء تحتاج لبعض الوقت عند بعض القوى ،بالإضافة الى حل بعض العقد بين بري وباسيل، وتشكيل لائحتين في بيروت الثانية مع تمسك الاحباش بخوض الاستحقاق بشكل مستقل، وتبقى عقدة دائرة جبيل وتشكيل المردة لائحة مستقلة في مواجهة لائحة مشتركة بين التيار وحزب الله وكيفية توزيع الاصوات التفضيلية ؟ اما بالنسبة لقوى ١٤ اذار، فان التحالف بين الاشتراكي والقوات اللبنانية ثابت واساسي في مناطق تواجدهما، لكن التحالفات «بالمفرق» ستشمل كل مكونات ١٤ اذار وفي كل الدوائر، لكن اللافت ان الرئيس فؤاد السنيورة سيعلن ترشحه في الايام القادمة حسب مصادر عليمة، وسيحاول تشكيل لوائح في كل المناطق السنية وتعبئة فراغ سعد الحريري، ومن المرجح ان تتوالى الاستقالات من تيار المستقبل اسوة بما قام به مصطفى علوش امس وقبول استقالته من سعد الحريري فورا بعد دعوته للمشاركة بالانتخابات ترشيحا واقتراعا خلافا لقرار تيار المستقبل، كما ان عددا من نواب المستقبل سيعلنون ترشيحاتهم، واكدت مصادر مطلعة عمق الخلاف بين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، وان قيادات في المستقبل اتهمت السنيورة بتحريض مصطفى علوش على الاستقالة، وان علوش اطلع السنيورة على موقفه من المشاركة في الانتخابات قبل ان يبلغه الى الرئيس الحريري خلال اتصال هاتفي وادى الى استقالة علوش الذي تعرض لحملة عنيفة من جمهور المستقبل، فيما اكدت دار الفتوى انها على مسافة واجدة من الجميع.