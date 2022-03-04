لبنان

مستوردو الغذاء: وجود المواد الغذائية مهدّد

Lebanon 24
04-03-2022 | 23:09
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كتبت" الديار": فنّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي الازمة في موضوع الأمن الغذائي بـ 3 عناصر: "وجوده ووصوله وصحته".
وأضاف: "في الوقت الحاضر هناك معضلة وجوده كوننا نستورد القمح بشكل اساسي من اوكرانيا وروسيا وكذلك الزيت، وهذه المصادر مقفلة أمامنا الان، وليس على لبنان فحسب بل على العالم كله، و 40% من دول العالم تعتمد على القمح الأوكراني. كما أن البلدان الأخرى التي يستورد لبنان منها الزيت والقمح تعتمد بدورها على القمح والزيت الأوكراني، لذلك نعتبر أنّ وجود الغذاء مُهدّد".
ويضيف البحصلي: "أما العنصر الثاني يتمثل في كيفية الوصول الى المواد الغذائية عن طريق الشحن، وهذا الامر مكلف جدا، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، وهو ما يُهدّد برفع تلقائي لأسعار المواد الغذائية، فالأزمة ليست محلية بل عالمية وأصبحت أولوياتنا تامين الغذاء بغض النظر عن السعر".
وفي هذا الإطار، اتخذت الحكومة سلسلة اجراءات لحماية الامن الغذائي للبنان عبر منع تصدير المواد الغذائية وحماية هذا القرار بإجراءات قضائية وميدانية من قبل الجيش اللبناني.
المصدر: الديار
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