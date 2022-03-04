برودة انتخابية شمالية بانتظار موقف ميقاتي

كتب عبد الكافي صمد في "الاخبار": ترقد دائرة الشّمال الثانية (طرابلس والضنّية والمنية) في سبات انتخابي لا تعرفه بقية الدوائر الانتخابية. هذه البرودة تعزوها مصادر سياسية إلى انتظار موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي لم يعلن صراحة حتّى الآن، على بعد نحو 10 أيّام من إقفال باب الترشّح، عن نياته حيال الاستحقاق. علماً أن ميقاتي أعلن في لقاء تلفزيوني في 10 أيلول الماضي، بعد نحو أسبوعين على تأليف الحكومة، أنّه لن يحسم موقفه إلّا «قبل ساعاتٍ من إقفال باب الترشّح». فيما كل المؤشرات تدلّ إلى حراك انتخابي للرجل الذي أكّد قبل أيام «أننا لن نترك السّاحة السنّية للفراغ»، وعقد لقاءين منفصلين مع الرئيس فؤاد السنّيورة والأمين العام لتيّار المستقبل أحمد الحريري، في وقت لم تتوقف لقاءاته، مباشرة أو عبر فريقه السّياسي، مع نوّاب ومرشّحين من طرابلس والضنّية والمنية. وعليه، سيرسم ميقاتي، في ظل عزوف تيار المستقبل، صورة المشهد الانتخابي في الدائرة بنسبة كبيرة، سواء قرّر عدم الترشّح مباشرة أو تبنّي دعم لائحة معينة.