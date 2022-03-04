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لبنان
اطلاق نار في وادي نحلة...فما السبب؟
Lebanon 24
04-03-2022
|
23:56
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على خلفية قمع مخالفات بناء في منطقة وادي النحلة، اقدم مجهولون منتصف ليل امس على اطلاق النار في الهواء، تلاه القاء قنبله صوتيه دون وقوع اصابات بحسب مندوبة" لبنان 24".
وعلى الفور حضرت قوة من الجيش الى المكان وعملت على ضبط الامور في المنطقة.
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Lebanon 24
اطلاق نار
وادي نحلة
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