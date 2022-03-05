لبنان

حزب الله دان استهداف مسجد في بيشاور الباكستانية: لرفض هذا الفكر الضالّ

Lebanon 24
05-03-2022 | 00:40
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اعتبر "حزب الله" في بيان، أن "يد الارهاب التكفيري امتدت مجددا الى أحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية موقعة عشرات الشهداء والجرحى بين المؤمنين أثناء تأديتهم صلاة الجمعة".
 
وإذ دان ب"أشد العبارات هذه الجريمة المروعة"، جدد "دعوته إلى كل الهيئات والمرجعيات والمؤسسات الدينية القيام بدورها في رفض هذا الفكر الضال وكشف زيفه ومحاربته".  
 
ودعا السلطات الباكستانية إلى "ملاحقة الارهابيين الذين يقفون وراء هذه الهجمات وإنزال أشد العقوبات في حقهم واتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة لحماية دور العبادة والحيلولة دون تكرار هذه الجرائم".
 
وختم الحزب بيانه مقدما أحر التعازي الى ذوي الشهداء، سائلا الله "الشفاء السريع للجرحى وللشعب الباكستاني الأمن والسلام".
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