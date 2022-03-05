لبنان

مجلس الوزراء يحصّن مرسوم المساعدة الاجتماعية المؤقتة: الحضور للعمل 3 أيام اسبوعياً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-03-2022 | 01:15
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بعد المزايدات السياسية والاعلامية على خلفية التعميم الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بشأن مرسوم المساعدة اجتماعية المؤقتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام، قرر، مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت، أمس، تحصين المرسوم بخطوات قانونية

وتمت الموافقة على ما يلي:

1- تعديل المادة الثامنة من المرسوم رقم 8406 تاريخ 19/10/2021 الممدد بالمرسوم رقم 8845 تاريخ 25/2/2022 (تمديد إعلان التعبئة العامة) لجهة تحديد الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات نسبة حضور الموظفين بـ3 أيام أسبوعياً كحدّ أدنى بدلاً من 66% من العدد الاجمالي للموظفين، والباقي دون تعديل.

2- تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 8838 تاريخ 22/2/2022 (إعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتعاقدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 وذلك لحين إقرار مشروع الموازنة العام لعام 2022 لجهة إعطاء (على سبيل التسوية) العاملون في القطاع العام الذي يلتزمون واعتباراً من تاريخه بالحضور 3 أيام اسبوعياً بدلاً من الحضور في الدوام الرسمي العادي والباقي دون تعديل.

3- اتخاذ الاجراءات اللازمة في سبيل تمديد حالة التعبئة العامة الذي يسمح بتعديل نسبة حضور الموظفين على النحو المبين أعلاه.

 

 

 

 

المصدر: لبنان 24

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