لبنان

جنبلاط يعلّق على حادثة مستشفى العسكريّ:هذا الامر مستنكر ومرفوض

Lebanon 24
05-03-2022 | 01:26
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غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر": "ان استباحة غرفة الطوارئ في المستشفى العسكري من قبل جمهور متحمس ومتهور من فئة من الدروز هو أمر مستنكر ومرفوض. السؤال من أدخل هذه المرأة الى لبنان وهل القصد تصوير الدروز انهم خارج القانون تحركهم الغريزة  فقط  ومن  هي هذه المواقع التواصل التي لا تميز بين العدو والوطن بحجة النخوة لبنان؟".
 
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