جنبلاط يعلّق على حادثة مستشفى العسكريّ:هذا الامر مستنكر ومرفوض

ان استباحة غرفة الطوارئ في المستشفى العسكري من قبل جمهور متحمس ومتهور من فئة من الدروز هو امر مستنكر ومرفوض .السؤال من ادخل هذه الامرأة الى لبنان وهل القصد تصوير الدروز انهم خارج القانون تحركهم الغريزة فقط ومن هي هذه المواقع التواصل التي لاتميز بين العدو والوطن بحجة النخوة #لبنان pic.twitter.com/EHyzxnJtvj
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) March 5, 2022
ان استباحة غرفة الطوارئ في المستشفى العسكري من قبل جمهور متحمس ومتهور من فئة من الدروز هو امر مستنكر ومرفوض .السؤال من ادخل هذه الامرأة الى لبنان وهل القصد تصوير الدروز انهم خارج القانون تحركهم الغريزة فقط ومن هي هذه المواقع التواصل التي لاتميز بين العدو والوطن بحجة النخوة #لبنان pic.twitter.com/EHyzxnJtvj