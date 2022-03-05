في لبنان: إدفع "كاش".. واحصل على عروضات مغرية!

بعد إعلان نقابة أصحاب المحطات التوقّف عن قبول بطاقات الدفع المصرفية بسبب تقاضي المصارف عمولة عالية تصل لنحو 16% على المبالغ المحصلة عبرها، يبدو ان نقابة أصحاب السوبرماركت ستحذو حذوها.

فقد كان لافتاً نشر إحدى السوبرماركات إعلانا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تشجع فيه على الدفع "كاش" وذلك من خلال تقديم عروضات مغرية. ففي حال اشترى الزبون بقيمة 300 ألف ليرة سيحصل على حسم قدره 5%، أما في حال دفع 500 ألف ليرة "كاش" فسيحصل على حسم بـ 7%. فهل هذه مقدمة لتوقف السوبرماركات عن قبول بطاقات الدفع المصرفية قريباً؟