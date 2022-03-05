فوز فيلم "بيروت بعد ال 40" للمخرج مرشاق في مهرجان في هوليوود

فاز فيلم " Beirut after 40 " بيروت بعد ال 40، للمخرج اللبناني أنطوني مرشاق، في مهرجان Golden state film festival 2022 الذي يقام في هولييود، بدورته الخامسة كأفضل فيلم وثائقي قصير دولي، والذي أقيم من 25 فبراير إلى 4 مارس في أقدم وأهم سينما هوليوودية تاريخية عبر الزمن ال TCL Chinese theatre.وتم عرض اكثر من 200 فيلم سينمائي محلي ودولي من دول عديدة مشاركة وكانت المنافسة الدولية بين 9 أفلام من كندا، فيلم من فرنسا، 4 أفلام من بريطانيا، فيلم من النروج، 3 أفلام من أوستراليا، فيلم من سنغابور، فيلمين من دولة الإمارات، فيلم من أوكرانيا، فيلم من إلمانيا، وآخر من ايرلندا، اليونان وبلجيكا، والفيلم الوثائقي اللبناني.حضر عرض الفيلم أكثر من 200 شخص، وكان الحضور الأكبر للجالية اللبنانية في لوس أنجلوس والتي تترك دائما بصمة مميزة أينما حلة، رغم الألم الذي يتضمنه الفيلم.يستعرض المخرج مرشاق في الوثائقي تجربته بمشاهد حصرية تعرض للمرة الأولى لحظة بلحظة يوم إنفجار 4 آب 2020 أثناء تواجده على بعد 600 متر من مكان الإنفجار.وللمخرج مرشاق نجاحات عالمية أخرى، إذ حصد بيروت بعد ال 40، العديد من الجوائز العالمية التي وصلت إلى 12 جائزة دولية حتى الآن وينتظر ترشيحات أخرى.واللافت أيضا أن المخرج مرشاق يتحضر لتصوير فيلمه الجديد في لوس أنجلس في الولايات المتحدة الاميركية .