على طريق زغرتا - إهدن.. "سيارةٌ تحترق" (صور)

أفاد مندوب "لبنان24" في الشمال عن احتراق سيارة على طريق عام زغرتا - إهدن.

وعلى الفور، حضرت سيارات من فرق الإطفاء إلى المكان، والعملُ جارٍ على إخماد النيران.