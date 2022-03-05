لبنان

بـ"وثيقة سياسية".. حملة انتخابيّة في الشوف تنطلق اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-03-2022 | 02:59
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تطلقُ مجموعات موحّدة من المجتمع المدني ضمن دائرة الشوف - عاليه، اليوم السبت، حملتها الانتخابية "شوف التغيير" خلال احتفالٍ سيُقام في بلدة برجا - إقليم الخروب. 
 
وسيجمع الاحتفال مجموعة من المرشحين ضمن هذه الحملة، كما ستكون هناك كلماتٌ تؤكد على صوابية المعركة ضدّ "أطراف السلطة" مجتمعة. 
 
ووفقاً للمعلومات، فإنّه سيتم إطلاق البرنامج والمشروع السياسي لهذه الحملة، والذي يضمّ 5 عناوين أساسية وهي: 
 
1- وقف الانهيار المالي والنقدي والخروج من الانهيار نحو اقتصاد العدالة الاجتماعية
 
2- العدالة لضحايا  تفجير المرفأ واستقلالية القضاء
 
3- معالجة جذريّة لأزمة النظام
 
4- بناء دولة العدالة الاجتماعية
 
5- السيادة في استراتيجية دفاعية وخارجية
 
وتضمّ هذه العناوين الـ5 الكثير من البنود المرتبطة بها، وسيكون هناك تأكيدٌ ضمن تلك الوثيقة السياسية على أن "المواجهة تنطلق ضدّ استبداد المنظومة السياسية بكل أركانها من شعار كلّن يعني كلن، الذي يترجم المسؤولية المشتركة عن الانهيار والاقتصادي وآثارها الكارثية على كل الناس بين كل القوى والأحزاب السياسية الطائفية التي تعاقبت على السلطة والحكومات منذ العام 1990 وحتى اليوم". 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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