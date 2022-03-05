لبنان

"الإرباك" يصيبُ جهات بسبب "المستقبل".. كيف ذلك؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-03-2022 | 03:15
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قالت مصادر سياسيّة إن عدداً من المسؤولين في تيار "المستقبل" يواصلون اتصالاتهم مع مجموعات تنضوي تحت إطار "المجتمع المدني"، وذلك لتكريس تحالفات انتخابية موزّعة في مختلف المناطق.

وأوضحت المصادر إنّ "هذا الأمر أثار إرباكاً لدى مختلف الأطراف التي تعتبرُ في فلك التيار سياسياً"، وأضافت: "هذه الأطراف التي قد تترشح للانتخابات لا يمكنها الخروج من العباءة الواسعة للتيار الذي أعلن عدم دعمه لأي مرشحه. وبالتالي، فإن هذه الاطراف في حال غرّدت خارج السرب فإنها ستخسر دعماً قد تحصل عليه من الأرضية الشعبية للمستقبل، في حين أن خيارات "المستقبل"حتى الآن ما زالت غير محسومة". 

وشدّدت المصادر على ضرورة أن "يحسم التيار توجهاته خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً أن باب الترشيحات سيُقفل بعد 10 أيام من الآن، وبالتالي فإن الوقت بدأ ينفد".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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