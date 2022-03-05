صوت انفجار قويّ يهزّ طرابلس.. ما الذي يجري؟

هزّ صوتٌ قويّ منطقة مشروع محرّم - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشّمال.

وبحسب المعلومات الأوليّة، فإن الصوت الذي تردّدت أصداؤه في مختلف أنحاء مدينة طرابلس، قد يكون ناجماً عن انفجار "كربير" في إحدى المحلات ضمن المنطقة.