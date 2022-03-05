لبنان

سلعة في لبنان تنفدُ من المتاجر.. سعرها قد يرتفع وصورة تكشفها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-03-2022 | 03:30
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التقطت عدسة "لبنان24" صورةً من داخل أحد المتاجر وتُظهر رفوفاً قد تمّ إفراغها من السلع التي كانت موجودة عليها.

وتظهر الصورة كيف أنّ الإقبال يبدو كبيراً على شراء الزّيت النباتي، الأمر الذي أدّى إلى إفراغ الرفوف منه تماماً.

وفي دردشة مع "لبنان24"، قال أحد العاملين في المتجر: "الناس يسعون لتأمين بعض احتياجاتهم من الآن خصوصاً أننا مقبلون على شهر رمضان المبارك بعد نحو شهر من الآن، وبالتالي فإن هناك مخاوف من ارتفاع الأسعار في تلك الفترة. ولهذا، فإنّ الناس يبادرون إلى شراء ما تيسّر لهم من السلع بأسعار تعتبرُ مقبولة نوعاً ما مقارنة مع الأسعار في الفترة المقبلة".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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