لبنان

"الرأس المدبر" لعصابة سرقة في قبضة "الأمن"!

Lebanon 24
05-03-2022 | 03:56
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البـلاغ التالـــــي:

 

في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وملاحقة المتوّرطين بها وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الحثيثة تمكّنت من رصد عصابة نفّذت عمليات سرقة سيارات في مدينة زحلة وجوارها.

 على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

 وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هوية الرأس المدبر للعصابة المذكورة وهو المدعو:

 ب. م. (مواليد عام 1982، لبناني الجنسيّة) مطلوب بقضايا سرقة سيارات، وتعاطي مخدرات، وتزوير شيكات.
 أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجده، وتوقيفه.

 بتاریخ 3/3/2022، وبعد عمليات مراقبة استمرّت لأيام، تم رصد المذكور في مدينة زحلة - المدينة الصناعية. حيث تمكنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية وخاطفة نتج عنها توقيفه.

 وبتفتيشه، ضبط بحوزته /9/ مفاتيح يستخدمها في عمليات سرقة السيارات.

 بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه - بالاشتراك مع آخر- أكثر من /6/ عمليات سرقة سيارات، وعمليّات سرقة دراجات آليّة، مستخدماً المفاتيح التي ضبطت بحوزته. كما اعترف بسرقة بطاريات من بعض السيارات، بالإضافة الى أجهزة إرسال شبكة الانترنت ضمن مدينة زحلة وجوارها. وصرّح أنّه يقوم ببيع السيارات المسروقة في بلدة بريتال مقابل الاستحصال على المخدرات، كما اعترف بتعاطي الموادّ المخدّرة.

 أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف المتورّط الآخر.
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