حريق بمنزل في داريا الضنية..اليكم التفاصيل!

افادت مندوبة "لبنان 24" في الشمال عن احتراق منزل لعائلة سورية في منطقة داريا الضنية، مما أسفر عن إصابة طفلة تبلغ من العمر سنة، تم نقلها عبر إسعاف جهاز الطوارئ والإغاثة إلى مستشفى السلام طرابلس لتلقي العلاج.