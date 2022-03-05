تلفزيون لبنان يتألّق عربياً وينال جائزة.. ما هي؟

منح المركز العربي للتبادل التابع لاتحاد إذاعات الدول العربية شهادة تقدير ودرعه لشركة تلفزيون لبنان، تقديراً لجهوده المتميزة في تركيب أول محطة تلفزيونية للمينوس بلاس للعام 2021.



وتسلم الشهادة مدير الارسال الارضي والبث الفضائي في تلفزيون لبنان المهندس سعيد أبوضاهر خلال مشاركته في الإجتماعات الهندسية للمركز في الجزائر.