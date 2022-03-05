90 لبنانياً يصلون فجر غد الأحد الى بيروت من بوخارست

أعلن رجل الأعمال اللبناني في رومانيا محمد مراد، في بيان، أن "90 شخصاً من لبنانيي أوكرانيا سيغادرون الليلة بوخارست، على أن تصل طائرتهم من العاصمة الرومانية الى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، عند الثانية و50 دقيقة فجر غد الأحد".ويمثل هؤلاء الدفعة الثالثة من لبنانيي أوكرانيا، اسستكمالا للدفعتين الاولى والثانية من اللبنانيين والطلاب اللبنانيين الذين يستضيفهم في فندق "فينيسيا" في بوخارست الذي يملكه مراد.