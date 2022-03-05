وهاب يصفُ قاضياً بـ"الأرعن".. وهذا ما قاله عن قائد الجيش

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أطالب الرئيس عويدات بأن يبادر للتعميم على النيابات العامة بضرورة أخذ موافقة مشيخة العقل قبل توقيف أي رجل دين لأنه لولا حكمة قائد الجيش بالأمس لوصلنا الى ما لا تحمد عقباه بسبب قاضٍ أرعن يجب محاسبته. الدروز تحت القانون لكنهم يرفضون الإعتداء والتطاول".