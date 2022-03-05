لبنان

الحرارة الى ارتفاع.. ولكن إحذروا من الغبار!

Lebanon 24
05-03-2022 | 05:42
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة ( 55 كم/س) محملة بالغبار واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة بخاصة في المناطق الداخلية خلال الفترة الصباحية. وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط يتقلب نسبيا اعتبارا من صباح يوم غد الأحد، ليعود فيستقر من صباح الاثنين وحتى مساء الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متوسط الفعالية بحيث يستمر تأثيره حتى الجمعة. (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر آذار بين 13 و22 درجة مئوية).
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.
الأحد: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة ( 55 كم/س) محملة بالغبار واحتمال تساقط بعض الأمطار المتفرقة خاصة في المناطق الداخلية خلال الفترة الصباحية.
الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة يتحول مساء إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع تشكل الضباب على المرتفعات. 
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 إلى 18 درجة، فوق الجبال من 3 إلى 12 درجة،  في الداخل من 3 إلى 14 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س. 
 
- الانقشاع: جيد اجمالا.             
  يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب. 
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75 %.
 
- حال البحر: معتدل ارتفاع الموج.      حرارة سطح الماء: 17°م. 

- الضغط الجوي: 1020 HPA              أي ما يعادل: 765 ملم زئبق. 

- ساعة شروق الشمس: 06,01              ساعة غروب الشمس: 17,38 

المصدر: الوكالة الوطنية
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